Am heutigen Abend starten Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) in ihr Hochzeitswochenende! Die beiden besiegeln am morgigen Samstag auf einer Jacht in den blauen Wellen vor Capri nach langem Warten endlich ihre Liebe mit dem ewigen Bund der Ehe. Bevor es so weit ist, haben sie ihre Gäste aber bereits einen Tag zuvor mit einer ausgelassenen Dinner-Party auf der Insel willkommen geheißen. Nachdem in einem Luxus-Restaurant diniert wurde, zieht die Festtagsgesellschaft nun aber zur nächsten Feier-Location weiter. In der Bar "Anema e Core" lassen das Brautpaar und seine Gäste es jetzt krachen.

Bereits für das Sterne-Lokal, in dem die Turteltauben und ihre Hochzeitsgäste den Abend haben einklingen lassen, hatte Heidi keine Kosten und Mühen gescheut. Mehr als 20.000 Euro mussten für die Gaststätte laut Bild vor traumhafter Kulisse hingeblättert werden. Jetzt zieht die Party-Gemeinde weiter in die Taverne, wo das Supermodel ebenfalls einen exklusiven Bereich für sie gemietet hat. Wer aber nicht auf der Gästeliste der Promi-Hochzeit steht, könnte dort dennoch Glück haben, einen Blick auf die zukünftige Braut und ihren Bräutigam zu werfen. Ab Mitternacht ist der Club nämlich auch für die Öffentlichkeit geöffnet und kostet 40 Euro Eintritt – denn die Heiratssause findet nur in einem bestimmten Teil der Bar statt.

Wenn die Party bei Livemusik und Champagner doch etwas länger wird, können sich die Hochzeitsgäste auf gemütliche Betten im Traumhotel freuen. Für Familie und Freunde gibt es nur das Beste: Sie sollen in luxuriösen Gemächern auf der Insel übernachten – die Preise pro Nacht liegen dabei bei 400 Euro aufwärts.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri

