Das ging mächtig in die Hose! Seit Februar 2018 läuft Queer Eye auf Netflix und startete vor Kurzem in die vierte Staffel. In jeder Episode verbringen die selbst ernannten Fab Five – bestehend aus Tan France, Antoni Porowski, Karamo Brown, Bobby Berk und Jonathan Van Ness – eine Woche mit einem Normalo und verwöhnen diesen mit einem kompletten Make-over. Die Dreharbeiten dazu klingen nicht nur witzig, sondern sind es offenbar auch – und zwar dermaßen witzig, dass Antoni kürzlich ein peinlicher Fauxpas unterlief!

Die US-Amerikaner waren am Mittwoch in der Tonight Show bei Jimmy Fallon (44) zu Gast und spielten dabei ein Frage-Antwort-Spiel: Einer der Männer bekam geräuschunterdrückende Kopfhörer aufgesetzt, während die anderen eine Frage über ihn beantworten mussten. Danach sollte dieser ebenfalls darauf reagieren. Als der Talkmaster von Tan, Karamo, Bobby und Jonathan wissen wollte, in welcher Dreh-Situation Antoni am meisten gelacht habe, waren sich alle einig: Der 35-Jährige habe einen Lachflash gehabt, als die TV-Stars sich als Cheerleader hatten verkleiden müssen.

Auch Antoni selbst kam dieser Moment als erstes in den Sinn: "Am meisten lachen musste ich während des Shootings für die vierte Staffel. Wir waren als Cheerleader verkleidet." Jonathan habe eine sexy Pose versucht, musste dann jedoch niesen und dabei sei Rotze in seinem Bart gelandet. "Ich habe mich sowas von eingepinkelt und musste sogar meine Hose wechseln", fügte er lachend hinzu, während das Publikum und die anderen Jungs tobten.

Getty Images Karamo Brown, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Tan France und Bobby Berk in Los Angeles, Mai 2019

Getty Images Jonathan Van Ness in New York, Juni 2019

Getty Images Antoni Porowski bei der Premiere der finalen "Orange Is The New Black"-Staffel im Juli 2019

