Kein Grund zur Sorge? Als vor Kurzem der erste Trailer von “Cats”, der Verfilmung des berühmten Broadway-Musicals, veröffentlicht wurde, ging ein Aufschrei durchs Netz – viele gruselten sich regelrecht vor den Schauspielern, die mithilfe von Computertechnologie zum Teil in Katzen verwandelt wurden! Obwohl Hollywood-Größen wie Judi Dench (84), Jennifer Hudson (37) und Sir Ian McKellen (80) mitspielen, prophezeiten einige bereits einen großen Flop. Darstellerin Rebel Wilson (39) verteidigte nun aber die ungewöhnlichen Animationen.

Rebel hält die Aufregung für unbegründet, wie sie in einem Interview mit Cosmopolitan erklärt hat: "Als der Trailer rauskam, waren die Reaktionen ziemlich heftig. Es gab Leute, die schockiert waren, weil darin brandneue Animationstechnologie zu sehen war. Ich glaube, dass sie etwas verwirrt sind, denn in vielerlei Hinsicht ist es ein Tanzfilm", erläuterte die Blondine und führte weiter aus: "Es sind also alles unsere eigenen Körper. Und ja, sie sind mit Fell bedeckt. Manche Leute finden das etwas gruselig, weil wir Menschen sind, aber wir sehen ein bisschen wie herumtanzende Katzen aus."

Wenn die Kinozuschauer den kompletten Film zu sehen bekommen, dürfte sich die Aufregung allerdings legen, glaubt die Schauspielerin. "Die Leute werden neugierig auf das fertige Produkt sein. Der Trailer hat nur ein paar kleine Ausschnitte gezeigt, aber es wird ein so großer Film werden. Und der Cast ist natürlich einfach unglaublich", betonte Rebel abschließend. Werdet ihr euch den Streifen ansehen? Stimmt ab!

