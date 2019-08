Schießt Anne Wünsche (27) hier gegen ihren Ex Henning Merten? Eigentlich wollten die YouTuber nach ihrer Trennung keinen Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Kürzlich entfachte jedoch eine üble Schlammschlacht, in der es unter anderem um Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen Nachwuchs ging. Inzwischen habe Anne in einer langen Mail um Frieden gebeten, was auch Henning im Sinn haben dürfte. Dieser Post der Zweifach-Mama könnte allerdings ein erneuter Schlag gegen ihren Verflossenen sein…

Läutet Anne mit ihrem Beitrag auf Instagram etwa eine neue Runde ein? "Wenn dir immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, steige auf sie und genieße kurz die Aussicht, bevor du weitergehst", heißt es neben einem Foto, das Anne auf einem Felsvorsprung am Meer zeigt, während sie mit ihren Händen das Peace-Zeichen formt. "Lass dich nicht kleinkriegen, von irgendwelchen Idioten, die meinen, dir alles kaputtmachen zu wollen, um selbst besser dazustehen. Lächle drüber und geh weiter", lautet ihre vermeintliche Kampfansage weiter.

Dabei hatte die 27-Jährige erst kürzlich beteuert: Sie sei es gewesen, die keine Lust mehr habe, weiter über besagte Streitigkeiten in den Medien zu sprechen. Glaubt ihr trotzdem, dass ihr Post an Henning gerichtet ist? Stimmt ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Meer

YouTube / Anne wünsche Henning Merten und Anne Wünsche

Instagram / henning.merten Henning Merten

