Die Nachzügler kommen! Bereits in der dritten Woche findet ein Wechsel im Sommerhaus der Stars statt: Nachdem die Schauspielerin Jessika Cardinahl und ihr Partner Quentin Parker vergangene Woche verkündeten, dass sie die Promi-Villa in Portugal verlassen wollen, zieht nun ein Ersatz-Pärchen für sie ein: Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg! Aber wer sind diese zwei und wer von ihnen ist der Star? SIE ist die bekannte Persönlichkeit, die viele wahrscheinlich noch aus einem anderem Reality-Format kennen...

Sabrina war Teilnehmerin in der allerersten deutschen Big Brother-Staffel, die im Jahr 2000 über die Bildschirme flimmerte. Neben Zlatko Trpkovski (43), Alex Jolig (56) und Jürgen Milski (55) zählte die Blondine zu den Kult-Kandidaten der Premieren-Ausgabe und sicherte sich mit ihrer sympathischen und manchmal lauten Art immerhin den vierten Platz. Witzige Parallele zu ihrer Teilnahme beim Sommerhaus der Stars: Auch bei "Big Brother" zog die damals 32-Jährige als Nachzüglerin in den Container. Die Staffel startete am 28. Februar 2000 – die Kölnerin bewohnte die TV-WG aber erst ab dem 23. April.

Mit ihrem aktuellen Lebensgefährten ist Sabrina seit 17 Jahren zusammen. Gegenüber Promiflash versprach das Duo: "Die Zuschauer dürfen sich auf ein Pärchen mit 1.000 Prozent Authentizität, Spaß und Verrücktheit freuen." Sie hätten vor, unterhaltsame Abende für die Fans zu zaubern.

