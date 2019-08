Endlich verrät Claudelle Deckert (45), mit wem sie ihr Leben teilt! Was viele Fans der Unter uns-Darstellerin vermutlich gar nicht wissen: Die Schauspielerin ist glücklich verheiratet – und das schon seit Mai 2013. Damals gab sie ihrem Partner Oliver in Las Vegas das Jawort. Doch seitdem hat sie weder ein Hochzeitsfoto noch ein anderes Pärchenbild veröffentlicht. Bis jetzt: Sechs Jahre nach der Hochzeit teilte Claudelle das erste Bild von sich und Oliver!

Das große Geheimnis um ihren Gatten lüftete die 45-Jährige kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal. Mit den Worten "Das ist er" postete sie ein hübsches Spiegelselfie, das sie und ihren Oliver zeigt. Auf dem Foto drückt der Bartträger seiner Auserwählten liebevoll einen Kuss auf die Wange – auf ihrem Gesicht erstrahlt ein entspanntes Lächeln. "Du siehst so glücklich aus, Claudi", freut sich ein Follower über den Anblick. "Ihr seid so ein hübsches Paar", betont ein weiterer in der Kommentarspalte.

Claudelle hat übrigens auch eine 22 Jahre alte Tochter: Romy stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Fotografen Tom Lemke, der einige Jahre nach ihrer Trennung verstorben ist. Wusstet ihr von Claudelles Mann Oliver? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

