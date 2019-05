Kommt es zum Eklat? In der Vorabendserie Unter uns bahnt sich seit Monaten eine regelrechte Katastrophe an: Zwischen dem Nachwuchs-Fußballer Conor (Yannik Meyer) und der Rechtsanwältin sprühen immer wieder die Funken – und das, obwohl Eva (Claudelle Deckert, 45) mit Conors Vater Till (Ben Ruedinger, 43) verheiratet und damit Conors Stiefmutter ist. Auch wenn einige Serienfiguren in den vergangenen Wochen von der verfänglichen Liebschaft Wind gekriegt haben: Der hintergangene Till ist noch immer ahnungslos – aber offenbar nicht mehr lange!

"Für Till bricht eine Welt zusammen, als er befürchten muss, dass Eva und Conor eine Affäre haben", schreibt RTL in der Vorschau zur Folge vom 22. Mai 2019. Und bereits eine Episode später kommt es laut des TV-Senders zum "Eklat um Conor und Eva", nachdem deren Affäre vor dem hintergangenen Familienvater definitiv "aufgeflogen ist." Wie dieser Eklat wohl aussehen wird?

Auch wenn die Serien-Vorschau zum aktuellen Zeitpunkt bis zum 31. Mai 2019 reicht: Der genaue Fortgang des Familiendramas um Conor, Eva und Till wird darin lediglich angedeutet. So formuliert der Sender in der Preview nur vage, dass das aufgeflogene Techtelmechtel "seine Kreise" ziehen wird.

TVNOW / Bernd Jaworek Yannik Meyer, Schauspieler

Getty Images Claudelle Deckert im Februar 2015 in Düsseldorf

Getty Images Ben Ruedinger im Januar 2014 in Berlin

