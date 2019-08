Erst die Karriere, dann ein Baby? Nach einem etwas schleppenden Start ist Rebel Wilson (39) mittlerweile nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Mit Filmen wie Pitch Perfect oder "Isn’t It Romantic" spielte sich die gebürtige Australierin mit viel Witz und Charme in die Herzen der Fans. An Familienplanung ist bei so viel Trubel offenbar noch nicht zu denken. Dennoch hat Rebel vorgesorgt: Sie hat Eizellen einfrieren lassen!

In der Frühstücksradiosendung "The Kyle and Jackie O Show" soll Moderator Kyle Sandilands laut People kein Blatt vor den Mund genommen haben: Er habe Rebel demnach ganz offen gefragt, ob sie aktuell genug Sex habe. Die ehrliche Antwort der 39-Jährigen dürfte selbst ihn überrascht haben: "Ich komme gerade aus einer Fruchtbarkeitsklinik! Was bedeutet: keine Zeit für Sex!" Dies sei für sie "ein Back-up-Plan": "Karrierefrauen sollten Optionen haben, weißt du?" Kyle soll daraufhin überlegt haben, ob sie Eizellen habe einfrieren lassen – was der "Cats"-Star bejahte.

Ob Rebel einfach nur auf Nummer sicher gehen will oder ihren Mr. Right einfach noch nicht gefunden hat, ist allerdings nicht bekannt. Die Blondine hält ihre Beziehungen strikt aus der Öffentlichkeit heraus und vermeidet es, gemeinsam mit potenziellen Traumprinzen erwischt zu werden.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images / Mark Davis Rebel Wilson bei den American Music Awards 2015

Getty Images / Ian Gavan Rebel Wilson bei den EF British Academy Film Awards 2016

