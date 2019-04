Oh, là, là! Rebel Wilson (39) wurde mit einem echten Hottie in New York City gesichtet. Bisher hat die Pitch Perfect-Darstellerin noch nicht den richtigen Mann fürs Leben gefunden. Der vermeintliche Grund: Es sei laut Rebel eine echte Herausforderung als Hollywood-Star ihren Mr. Right zu finden. Am vergangenen Dienstagabend sah das aber alles ganz anders aus: Hat dieser unbekannte Schöne der Single-Frau etwa den Kopf verdreht?

Neueste Aufnahmen der Daily Mail zeigen Rebel turtelnd mit einem Mann. Nach einem Musical-Besuch schlenderten die beiden zusammen mit Freunden durch die Straßen New York Citys – Rebel hatte allerdings nur Augen für ihre männliche Begleitung. Wie die Aufnahmen zeigen, kam die Beauty anscheinend gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Bisher ist nicht bekannt, wer der Mann an der Seite der Schauspielerin ist.

Erst im vergangenen Oktober wurde die Schauspielerin mit einem männlichen Begleiter gesichtet – und der drückte ihr sogar ein Küsschen auf. Auch mit ihm war sie damals in einem Theaterstück. Über die Identität ihres Anhanges ließ sie ihre Fans damals jedoch im Dunkeln.

Getty Images / Mark Davis Rebel Wilson bei den American Music Awards 2015

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Rebel Wilson bei der Premiere von "Pitch Perfect 3"

Getty Images Rebel Wilson in Sydney

