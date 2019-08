So entspannt ist das Verhältnis zwischen Pietro (27) und Sarah Lombardi (26)! Nachdem die beiden DSDS-Stars einige Jahre als absolutes Traumpaar gegolten und sogar geheiratet und einen gemeinsamen Sohn bekommen hatten, trennten sie sich schließlich Ende 2016. Nach einem anfänglichen Trennungsstreit rauften sie sich ihrem Spross Alessio (4) zuliebe jedoch wieder zusammen. Bis heute stehen Sarah und Pietro sich sehr nahe – so nahe sogar, dass sie sich gegenseitig Liebestipps geben!

Das offenbarte der Sänger nun gegenüber rtl.de. Er und Alessios Mama würden regelmäßig über ihre aktuellen Liebschaften sprechen. "Ich bin auch Seelsorger für Sarah, wenn sie Probleme hat. Gibt's ja auch, wenn irgendwas ist – mal Stress mit dem Freund –, kann sie mich immer anrufen", betonte der "Macarena"-Interpret. Dieses Angebot habe Sarah in der Vergangenheit sogar schon einmal wahrgenommen. Über welchen ihrer Freunde sie sich damals ausgelassen hatte, behielt Pietro jedoch für sich.

Zwar war der DSDS-Juror im Gegensatz zu seiner Ex-Frau schon lange nicht mehr in einer ernsthaften Beziehung – Sarah stehe ihm aber in Sachen erste Dates mit Rat und Tat zur Seite: "Wenn ich mal eine Frau kennengelernt habe, sag ich: 'Hey, guck mal, wie findest du die? Findest du die gut?' Und das ist cool!", freute sich Pietro über sein Verhältnis zu Sarah. Seid ihr überrascht, dass die beiden so locker über ihre Liebeleien sprechen können? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi mit Söhnchen Alessio

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Bild Renntag 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

