Sarah Lombardi (26) vergisst die wichtigsten Männer in ihrem Leben nicht! Auch wenn die Dancing on Ice-Siegerin seit Februar offiziell von Pietro Lombardi (26) geschieden ist, verbindet die beiden noch Söhnchen Alessio (3): Für den Dreijährigen rauften sich die Musiker nach ihrem Trennungs-Streit wieder zusammen und beweisen bis heute, wie gut Co-Parenting ohne Beziehung gehen kann. Zum Vatertag widmete Sarah ihrem Ex nun rührende Worte im Netz – und das nicht zum ersten Mal.

In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin am Donnerstag ein Foto, auf dem Pie und sein Sohnemann happy miteinander kuscheln. "Alles Liebe zum Papatag, Pietro – und an alle Papis da draußen", schrieb Sarah zu dem innigen Schnappschuss. So ganz überraschend kommt ihr Posting allerdings nicht: Schon am ersten Vatertag nach ihrer Trennung von Pietro, die damals etwa ein halbes Jahr zurücklag, hatte sie den Papa ihres Jungen mit lieben Worten bedacht.

Nachdem der Split des einstigen DSDS-Traumpaares im Oktober 2016 zunächst so heftig verlaufen war – Affärenstress und Streit inklusive –, glätteten sich die Wogen recht schnell wieder. Wenige Monate später bewiesen Sarah und Pietro den Fans dann, wie gut sie trotz aller Differenzen als Eltern zusammenhalten. Inzwischen sind sie sogar wieder gute Freunde: "Nur ich verstehe sie und sie versteht mich, glaube ich. Weil wir uns ohne zu reden... wir kennen uns einfach. [...] Beste Kumpels. Fast. Nicht beste, aber gute!", erklärte der "Bella Donna"-Interpret kürzlich in einem Interview.

Getty Images Sarah Lombardi 2018 in Berlin

Instagram / sarellax3 Pietro Lombardi mit Sohn Alessio

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi mit Söhnchen Alessio

