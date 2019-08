Für seine Traumfrau würde er alles tun! Mit seinem Vollbart ist er eigentlich überhaupt nicht Bachelorette Gerda Lewis' (26) Typ. Trotzdem kämpft sich Rosen-Boy Oggy Batar in der Kuppelshow von Runde zu Runde. Mit viel Humor und Ehrlichkeit konnte er die Blondine bisher immer wieder von sich überzeugen, obwohl die so viel Gesichtsbehaarung gar nicht mag. Für die Liebe ist der Fitness-Fan anscheinend zu großen Opfern bereit und trennt sich jetzt von seinem geliebten Bart. In der Nacht der Rosen präsentiert er Gerda den umgestylten Oggy.

"So Jungs – der Bart ist ab!" Damit, dass sich der Bartliebhaber tatsächlich von seinem Gesichtshaar trennen würde, hätte wohl keiner gerechnet. Doch bei der Rasur hat sich der Muskelmann nicht komplett von seinem Bart verabschiedet – immerhin ist der aber wesentlich kürzer geworden. Doch warum hat sich Oggy überhaupt zu diesem Schritt entschieden? Schuld daran sei ein Deal mit Gerda beim Gruppendate. "Würdest du ihn abrasieren?", wollte die TV-Beauty damals wissen und fügte an, dass sie Bärte überhaupt nicht möge. Der 27-Jährige war auf den Deal eingegangen und hat nun Nägel mit Köpfen gemacht.

"Ich hoffe einfach, dass sie das wertschätzt", überdenkt der Sporttherapeut die Typveränderung, die ihn nicht ganz zufrieden stimmt. Während seine Mitstreiter den neuen Bartstyle kaum wahrnehmen, sieht Gerda sofort, dass etwas verändert ist. "Dein Bart ist ab – ein bisschen", freut sie sich und gibt zu, dass Oggy ihr so gleich viel besser gefallen würde. Die anderen Jungs sind sich sicher: Diese Aktion wird ihrem Konkurrenten eine der begehrten roten Blumen einbringen – ob sie richtig liegen, wird sich schon in der heutigen Nacht der Rosen herausstellen.

TVNOW Gerda Lewis beim Gruppendate mit Oggy, Daniel und Marco

Instagram / oggy.baam Bachelorette-Kandidat Oggy Batar

Instagram / oggy.baam Reality-TV-Star Oggy Batar

