Gerda Lewis (26) weiß genau, was sie will! Seit Ende Mai ist bekannt, dass die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Die Bachelorette 2019 ist – am 17. Juli wird die Single-Dame dann auch schon die ersten Rosen an ihre Anbeter verteilen. Da wird sich der eine oder andere bestimmt einem prüfenden Blick unterziehen müssen – immerhin hat die Blondine ganz genaue Vorstellungen. In einem Interview hat sie verraten, wie ihr Traummann denn aussieht.

Gegenüber RTL beschrieb Gerda ihren Mr. Right. Eines ist auf jeden Fall klar: Er sollte mindestens 24 Jahre alt sein, immerhin ist die Junggesellin selbst 26. Aber neben dem Alter spielt natürlich auch die Optik eine Rolle, wie sie ausführte: "Generell finde ich es gut, wenn der Mann Tattoos hat." Für die High-Heel-Liebhaberin sollte der Partner an ihrer Seite auch mindestens 1,80 Meter messen.

Allgemein scheint Gerda auch nicht so auf den Holzfäller-Typen zu stehen: "Ein richtiger Vollbart wäre auch nicht so meins, das tut beim Küssen weh oder beim Kuscheln." Aber auch andere Haare müssen dran glauben: Rücken- und Brustbehaarung passen der Beauty so gar nicht in den Kram, wie sie gestehen muss: "Ich bin da eher der Typ, der es mag, wenn der Mann glatt ist oder gewachst." Nur auf dem Kopf, da darf ruhig eine lange Mähne wachsen, "durch die man durchwuscheln kann". Steht Gerda etwa auf den typischen Surfer-Boy?

TVNOW/Arya Shirazi Bachelorette Gerda Lewis

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Dubai-Urlaub, April 2019

ActionPress Gerda Lewis auf dem "Deutschen Bloggerpreis"

