Thomas Hayo durfte als enger Freund von Heidi Klum (46) natürlich nicht fehlen, als das Topmodel am Samstag seinem Traummann Tom Kaulitz (29) auf Capri das Jawort gab. Der Creative Director zählte auch zu den rund 20 Freunden und Familienmitgliedern, die mit dem frisch vermählten Ehepaar die berühmte Blaue Grotte besuchten. Nun gratuliert Thomas dem Brautpaar mit einem Liebes-Bild aus der malerischen Höhle!

Via Instagram teilt der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des Musikers und des Supermodels. Darauf sitzen die Liebenden eng aneinander geschmiegt auf einem Boot. Heidi fasst ihrem Tom in die Haare, während sie sich küssen. Dazu schreibt Thomas ein paar liebevolle Zeilen: "Wahre Liebe und zwei Menschen, die sie wirklich verdienen. Glückwunsch, Herr und Frau Kaulitz. Ich liebe euch beide."

Die Follower des 50-Jährigen sind begeistert von dem Foto und schwärmen ebenfalls in den höchsten Tönen von dem Traumpaar. "Wunderschön. Ich freue mich so für die beiden", kommentiert beispielsweise eine Userin den Schnappschuss. Auch Stars wie Rebecca Mir (27) und Nikeata Thompson (38) haben Herz-Emojis hinterlassen.

Instagram / thomashayo Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2019 auf Capri

Instagram / thomashayo Thomas Hayo und Wolfgang Joop im August 2019 auf Capri

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2019 auf Capri

