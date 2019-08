Ehrliches Mama-Posting von Jade Roper Tolbert! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin brachte in der vergangenen Woche ihr zweites Kind zur Welt. Die Geburt des kleinen Brooks Easton Tolbert war jedoch eine ziemlich außergewöhnliche: Der kleine Wonneproppen kam nämlich ganz plötzlich und wurde im Kleiderschrank der einstigen Rosenanwärterin entbunden. Jetzt zeigte die zweifache Mama ganz stolz ihr Baby und ihren After-Baby-Body!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige nun eine unbearbeitete Aufnahme von sich in Unterwäsche mit ihrem Sohnemann auf dem Arm. Dabei war das Bäuchlein der Brünetten deutlich zu sehen, was sie aber ganz entspannt sieht. "Der Körper einer Frau ist wirklich phänomenal. Es dauert dieses Mal etwas länger, bis sich mein Uterus wieder zurückgebildet hat, aber ganz ehrlich: Ich habe meinen Körper noch nie mehr geliebt", erklärte Jade und erntete zahlreiche Komplimente für ihre offene Art.

Die besondere Entbindung habe einige Spuren an ihrem Leib hinterlassen, doch das macht der Beauty gar nichts. "Ich habe so viel Respekt für meinen Körper und die Reise, die er in diesem Jahr gemacht hat. Er ist gewachsen und hat mir diesen perfekten kleinen Sonnenschein beschert", schloss das TV-Gesicht ihren Web-Beitrag ab.

Getty Images Jade Roper Tolbert und Tanner Tolbert

Instagram / jadelizroper Familie Tolbert

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolpert nach der Geburt ihres Sohnes

