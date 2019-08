Beruflich läuft es die vergangenen Monate richtig rund für Evelyn Burdecki (30)! Anfang des Jahres sicherte sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nicht nur die heiß begehrte Dschungelcamp-Krone, im Frühjahr machte sie außerdem bei Let's Dance eine gute Figur. Privat sah es nach der unschönen Trennung von ihrem Ex-Freund Domenico De Cicco (36) allerdings nicht so rosig aus. Oder hat sich da womöglich etwas getan? In einem Interview gab Evelyn jetzt ein interessantes Liebes-Update.

"Ich habe zurzeit keine Beziehung", plauderte die Blondine nun gegenüber RTL aus. Sie sei zwar momentan single – nach einem neuen Mann an ihrer Seite sehne sie sich aber schon. Um Mr. Right zu finden, habe sie einiges auf sich genommen – allerdings ohne Erfolg. "Also, ich habe Dates, aber da war jetzt noch keiner dabei, bei dem ich sage: Wow, der interessiert mich", erzählte die 30-Jährige weiter.

Doch Evelyn wäre nicht Evelyn, wenn sie ihre Boys auf klassischem Wege kennenlernen würde. "Beim Joggen im Wald habe ich jemanden getroffen. Da bin ich hingefallen und er hat mir hochgeholfen", erklärte der Reality-Star und konnte sich dabei ein Lachen nicht verkneifen.

