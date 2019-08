Harald Kremer bereut seinen Bachelorette-Ausraster! Am Mittwochabend musste sich der Kölner von Single-Lady Gerda Lewis (26) verabschieden. In der vierten Nacht der Rosen hatte sie ihm keine Schnittblume geschenkt. Zuvor hatte es ordentlich Zoff gegeben: An einem feuchtfröhlichen Abend in der Männervilla geriet der Versicherungsvertreter mit seinem Konkurrenten Luca Gottzmann aneinander. Er beleidigte den Münsteraner und wurde anschließend in den Pool geschubst. Nach seinem Exit aus der Sendung hat sich Harald den Streit im TV angeschaut – und schämt sich nun für seine Aussagen!

"Du bist ein ganz kleiner Schwanz" und "Du bist ein richtig hässliches Schwein!" – diese Beleidigungen hatte Harald seinem Mitstreiter an den Kopf geworfen. Gemeinsam mit RTL sah sich der 35-Jährige die Sequenz noch einmal an – und ist schockiert: "Das wird gesendet? Krass!" Dann rechtfertigt er sich: "Da war halt auch teilweise Spaß dabei!"

Die Bachelorette-Zuschauer fühlten sich von dem Beef zumindest gut unterhalten und machten das auch auf Twitter klar: "Der Anschiss von Harald hat gesessen!" und "Harald spricht aus, was wir uns die ganze Zeit denken!", steht die Mehrheit sogar hinter dem Zopfträger. Seinen Auszug aus der Villa betrauert die Rosen-Fangemeinde.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

Instagram / harald.kremer Harald Kremer, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Bachelorette-Kandidat Luca Gottzmann

TVNOW Gerda Lewis und Kandidat Harald bei "Die Bachelorette" 2019

