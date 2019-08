Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) lassen in den Flitterwochen die Seele baumeln – und dabei dürfen sie ihre Fans sogar begleiten. Am vergangenen Wochenende feierten die GNTM-Chefin und der Musiker einen regelrechten Hochzeitsmarathon: Freitag Dinner-Party, Samstag die große Traumhochzeit, Sonntag auskatern im Beachclub. Seit Kurzem befinden sich die frisch getrauten Eheleute im Honeymoon und posteten nun den allerersten Schnappschuss als Ehepaar!

Wo genau sie die ersten Tage als Mann und Frau verbringen, ist nicht ganz klar. Laut RTL-Informationen sollen Heidi und Tom die Jacht, auf der sie sich das Jawort gegeben haben, für einige zusätzliche Tage gechartert haben. Diese Annahme dürfte sich mit den beiden Bildern bestätigen, die die Modelmama nun auf Instagram veröffentlichte: Auf einem lehnt sie entspannt an der Reling, vor ihr zwei Gläser Weißwein. Auf dem anderen, der Pärchen-Pic-Premiere, dominiert Tom den Vordergrund des Fotos, Heidi selbst schmiegt sich lächelnd an den Rücken ihres Gatten – während im Hintergrund ein Schiff zu sehen ist, das der "Christina O" ziemlich ähnlich ist.

Ob sie nur in trauter Zweisamkeit turteln, ist nicht bekannt. So wurde bereits spekuliert, dass Toms Zwillingsbruder Bill (29) mit von der Partie ist. Ebenso wäre es möglich, dass Heidis vier Kinder an Bord des rund 100 Meter langen Luxuskahns sind.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, August 2019

Splash News Die Christina O im Vordergrund, Heidi Klum und Tom Kaulitz' Hochzeits-Location

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

