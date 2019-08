Als hätten britische Royals geheiratet: Die am Samstag stattgefundene Hochzeit von Tom Kaulitz (29) und Heidi Klum (46) erzeugte einen globalen Medienrummel. Neben den Freunden und Familie waren auch prominente Wegbegleiter von der Blondine unter den Hochzeitsgästen. So auch Mel B. (44), Thomas Hayo und Wolfgang Joop (74). Die Party auf der Jacht, wo auch das Jawort stattfand, ging bis vier Uhr morgens. Doch wo verbrachten Braut und Bräutigam die Hochzeitsnacht?

Als um vier Uhr morgens auch die letzten Gäste zurück an Land gebracht wurden, ging es laut RTL bei den frisch gebackenen Eheleuten nochmal so richtig los. Die erste Nacht als Mr. und Mrs. Kaulitz verbrachten Heidi und Tom alleine auf der Christina O. Am nächsten Tag durften die beiden Turteltauben erst einmal ausschlafen und dann ging es in einem exklusiven Restaurant zum After-Wedding-Lunch. Dort konnten das Model und der Musiker nicht die Lippen voneinander lassen.

Auch an Tag drei feierte die Hochzeitsgesellschaft ausgelassen. Nach dem Mittagessen ging es für viele ans Wasser. Heidi sprang in einem weißen Badeanzug ins erfrischende Wasser vom Golf von Neapel.

SplashNews.com Tom Kaulitz und Heidi Klum 2019 auf Capri

Anzeige

SplashNews.com Tom Kaulitz und Heidi Klum nach der Valentino 2020 Show in Paris

Anzeige

SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden ihre Hochzeitsnacht auf einem Schiff verbracht haben? Ist doch irgendwie romantisch! Interessiert mich eher nicht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de