Seit Tagen lässt Bill Kaulitz (29) seine Fans an der Traumhochzeit seines Zwillingsbruders Tom (29) und Heidi Klum (46) teilhaben. Dass die drei sich nahestehen, ist kein Geheimnis. Da verwundert es auch nicht, dass Bill bei einem Teil der Hochzeitsreise mit von der Partie ist. Jetzt postete der Tokio Hotel-Sänger ein gemeinsames Honeymoon-Bild mit Heidi und Tom aus Capri!

Via Instagram teilte der Designer das Foto, auf dem alle drei tiefenentspannt in die Kamera blicken und zufrieden lächeln. Heidi trägt auf der Aufnahme kaum Make-up und sieht mit ihrem lässigen Dutt und einem schlichten weißen Kleid einfach wunderschön aus. Ihr Ehemann Tom hat ebenfalls zu einem weißen Outfit gegriffen – allerdings in Form eines ärmellosen Muskelshirts. Dazu trägt er eine grüne Cap. Sein Bruder Bill setzte auf ein weißes Hemd mit zitronengelber Hose.

Den Schnappschuss betitelte der Musiker mit den Worten: "Die Woche der Liebe." Und genau diese erfreut derzeit nicht nur Freunde und Verwandte des frisch vermählten Paares, sondern auch die Fans zu Hause. Schon nach wenigen Stunden hatte Bills Beitrag über 101.000 Likes eingeheimst.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2019 auf Capri

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im August 2019 auf Capri

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2019 auf Capri

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de