Was für eine rührende Botschaft! Nach vielen Höhen und Tiefen scheint Domenico De Cicco (36) endlich sein Liebesglück gefunden zu haben. Nur kurz bevor er 2018 bei Bachelor in Paradise teilnahm, hatte er sich von seiner Freundin getrennt. In der TV-Show lernte er Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) kennen, entschied sich nach einer kurzen Liebelei mit ihr dann aber doch dazu, einen zweiten Versuch mit seiner Ex-Partnerin Julia zu wagen. Zusammen mit dem gemeinsamen Töchterchen zeigt sich das wiedervereinte Paar seither glücklicher denn je. Im Netz überrascht Domenico jetzt mit diesen süßen Zeilen an seine kleine Lia-Noelia.

"Mein Kind, solange ich stehen kann, kämpfe ich für dich. Solange ich atme, verteidige ich dich und solange ich lebe, werde ich dich lieben", schreibt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer zu einem Instagram-Video, in dem er mit seiner Kleinen im Zoo zu sehen ist. Vor einer großen Glaswand betrachten die beiden gespannt das Treiben unter Wasser und scheinen die Vater-Tochter-Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Baby Lia hat ihren Vati aber offenbar genauso lieb wie er sie! Während Domenico im Dschungel um das Zepter kämpfte, erreichte ihn diese herzerwärmende Nachricht: "Lieber Papa, ich kann es gar nicht abwarten, bis du wieder da bist. Mama und ich sind sehr stolz auf dich." Zusammen mit ihrer Mutti wartete Domenicos Tochter sehnsüchtig auf die Heimkehr des RTL-Camp-Bewohners.

Becher/WENN.com Domenico De Cicco beim "10 Jahre Olivia Jones Bar"-Jubiläum in Hamburg

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco und seine Freundin Julia

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco mit seiner Tochter Lia

