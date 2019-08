Sind sie nun verheiratet oder nicht? Im Juni hatte Cara Delevingne (26) nach monatelangem Rätselraten endlich verraten: Sie und Ashley Benson (29) sind tatsächlich seit einem Jahr verliebt! Während sich die beiden dennoch weiterhin bedeckt halten, brachte eine vermeintliche Hochzeit in Las Vegas vor wenigen Tagen die Gerüchteküche zum Brodeln: War es ein echtes Jawort oder nur eine lustige Freundschaftszeremonie? Jetzt wurde Ashley mit einem verdächtigen Ring entdeckt!

Paparazzi erwischten den Pretty Little Liars-Star am Donnerstag in West Hollywood, als sich die blonde Beauty gerade einen Kaffee holte, wie Aufnahmen zeigen, die Daily Mail veröffentlichte. Aber nicht das lässige Outfit mit Crop-Top, das den Blick auf ihren durchtrainierten Bauch freigab, war der Hingucker: Ashley trägt auf den Bildern einen zierlichen Goldring am Ringfinger! Ist das der Hinweis darauf, dass sich die 29-Jährige und Cara wirklich in der Wüstenmetropole die ewige Liebe geschworen haben – oder ist es nur ein Freundschaftsring, der Teil der Zeremonie gewesen ist? Weder von Cara noch von ihrer Schauspiel-Freundin gibt es bisher ein Statement.

Nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte, dass Ashley und Cara in Las Vegas geheiratet haben sollen, hatte ein Insider diese Gerüchte gegenüber E! News dementiert. Es habe sich lediglich um eine “lustige Freundschaftszeremonie” gehandelt. Außerdem fehle die Heiratsurkunde der beiden.

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Ashley Benson, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Ashley Benson und Cara Delevingne

Anzeige

GAC / MEGA Ashley Benson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de