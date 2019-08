Bewegendes Geständnis von Stephanie Schmitz (25)! Die Blondine hatte ihren ersten TV-Auftritt 2017 bei Love Island – das Format verließ sie schließlich mit ihrem jetzigen Freund Julian Evangelos (27). In der Sendung wurde die 25-Jährige als Krankenschwester vorgestellt: Damals in der Kuppelshow klang ihr Job total sexy, doch dieses Klischee entkräftet Stephie jetzt gegenüber Promiflash und stellt klar, dass ihre Profession kein Zuckerschlecken war. Während ihrer Ausbildung litt sie an heftigen Depressionen!

"In einer dreijährigen Ausbildung zur Krankenschwester ist man täglich mit harten Schicksalen, schweren Krankheiten und manchmal auch mit dem Tod konfrontiert. Für mich war all das zu viel", beschreibt die eigentliche Frohnatur ihren früheren Arbeitsalltag auf Anfrage von Promiflash. Während dieser Zeit habe sie angefangen, das Leben zu hinterfragen und den Sinn dahinter nicht mehr verstanden, weil ihr alles so ungerecht erschien. Wenige Erholungspausen, zwölf Tage am Stück Dienst und das Aufstehen um 4:30 Uhr hätten ihr Übriges zu den aufkeimenden Depressionen beigetragen.

Die durch die harte Ausbildung verursachten Probleme gingen bei Stephanie sogar noch weiter: "Ich habe meinen Lebensmut verloren. Meine Mutter, mein Bruder und meine Freunde haben wirklich alles versucht, um mir zu helfen, aber es wurde lange Zeit nicht besser." Darum sei es so wichtig, über Depressionen zu reden, damit die Erkrankung ernst genommen wird. Das Schlimme sei zusätzlich, dass sie ihre Kollegen teilweise nicht verstanden – umso schöner, dass es ihr nach einer Therapie wieder besser geht und sie ihren Job als Krankenschwester aufgeben konnte: "Ich bin extrem glücklich, diese Zeit hinter mir zu lassen und habe nach und nach gelernt, wieder Glück zu empfinden", freut sie sich schließlich über ihre jetzige Situation.

Love Island, RTL II Stephanie Schmitz bei "Love Island"

Instagram / stephiefashion Stephie Schmitz und Julian Evangelos

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Reality-TV-Star

