Müssen Aaron Carters (31) Fans sich Sorgen machen? Anfang des Monats verkündete der Sänger überraschende Neuigkeiten: Er hat sich von seiner Partnerin Lina Valentina getrennt! Sie hätten unüberwindbare Schwierigkeiten gehabt und ihre Beziehung sei schließlich ungesund geworden. Dabei hatten die beiden kurz zuvor noch über Heirat und Kinder gesprochen. Nun sorgte sich Aarons Familie, dass ihm die Trennung schwer zugesetzt haben könnte – und schickte zur Sicherheit die Polizei zu ihm nach Hause, um nach ihm zu sehen!

Das berichtet nun das Onlinemagazin TMZ, das sich dabei auf eine Quelle in der Strafvollzugsbehörde bezieht. Demnach habe sich ein Familienmitglied nach einer verdächtigen Äußerung von Aaron besorgt an die Polizei gewandt – der Musiker sei vielleicht suizidgefährdet oder auch eine Gefahr für andere. Der Verwandte habe auch den Verdacht auf Drogenmissbrauch und sogar eine Überdosis geäußert. Daraufhin seien einige Beamte am Mittwochmorgen zu Aarons Haus gefahren, um sich nach seinem Zustand zu erkundigen.

Der 31-Jährige sei zwar zunächst nicht Zuhause gewesen, aber als die Polizisten ihn schließlich antrafen, stellten sie fest: Aaron geht es gut! Er habe beteuert, es gäbe keinen Grund zur Sorge. Laut einer weiteren Quelle soll Aaron sich zudem sicher sein, dass hinter dem Anruf bei der Polizei kein besorgtes Familienmitglied gesteckt hat – sondern seine Ex Lina, die sich rächen wollte!

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / https://www.instagram.com/p/BnXPoJzBUpM/?taken-by=lina_valentina Lina Valentina und Aaron Carter im September 2018

WENN Aaron Carter bei den Cinefashion Film Awards in Beverly Hills

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Lina Valentina



