Katherine Schwarzenegger teilt unverblümten Familieneinblick

Katherine Schwarzenegger (35), Tochter von Arnold Schwarzenegger (77), hat mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag viele Elternherzen berührt. Die Tochter von Arnold Schwarzenegger zeigt sich in einem gemütlichen türkisfarbenen Pyjama, ihr Baby Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt, von dem sie erst kürzlich das erste Foto veröffentlichte, fest im Arm. Selbstverständlich bleibt das Gesicht des Kleinen auf den Fotos verdeckt, doch der entspannte und alltägliche Schnappschuss in einem leicht unordentlichen Badezimmer dürfte für viele junge Eltern äußerst nachvollziehbar sein. Neben Babyutensilien wie Handtüchern und Pflegeprodukten sieht man im Hintergrund eine stilvolle Einrichtung in Weiß- und Cremetönen. Fans reagierten begeistert: "So sieht jede Mutter aus: hochgestecktes Haar, ungeschminkt, im Pyjama - Ich liebs."

Katherine, die mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Chris Pratt (45), bereits zwei Töchter, Lyla (4) und Eloise (2), großzieht, genießt sichtlich die Zeit mit ihrem neugeborenen Sohn. Chris, der zudem Vater des 12-jährigen Jack aus seiner ersten Ehe mit Anna Faris (48) ist, teilt den Humor seiner Frau, wie ein weiterer Post zeigt. Ebenfalls auf Instagram hatte er kürzlich ein Bild von Katherine geteilt, die Ford grinsend hochhält – trotz offensichtlichem Bedarf an einem Windelwechsel. Mit einem Augenzwinkern kommentierte er: "Shit happens." Die Fans des Paares konnten sich mit den Szenen identifizieren und schrieben von Erinnerungen an die Zeit mit ihren eigenen Babys. "Ich erinnere mich an diese Tage. Und 11 Jahre später wünsche ich mir nun, sie wären wieder so klein", kommentierte ein Benutzer.

Seit der Geburt ihres jüngsten Familienmitglieds im November 2023 scheinen Katherine und Chris die "Baby-Bubble" in vollen Zügen zu genießen. Katherine, die als Autorin bekannt ist, und Chris, der seinen Durchbruch in Hollywood mit der Serie "Parks and Recreation" feierte, haben 2019 geheiratet. Die beiden geben selten intime Einblicke in ihr Familienleben, werden jedoch für ihre Bodenständigkeit gefeiert. Hinter der Prominenz stehen vor allem die kleinen, echten Momente, und genau diese scheinen den Fans am meisten zu gefallen.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Frau von Chris Pratt

