Ohne Baby: Chris Pratt und Katherine strahlen auf Premiere

Chris Pratt (45) und seine Katherine Schwarzenegger (35) waren der Hingucker des Abends. Der Hollywoodstar und die Autorin sind erst vor wenigen Monaten zum dritten Mal Eltern geworden – für Chris ist es sogar schon das vierte Kind. Auf dem roten Teppich gönnte das Paar sich aber jetzt einen kinderfreien Abend: Am Montag feierte sein neuer Film "The Electric State" in Los Angeles Premiere. Zur Unterstützung brachte der Schauspieler seine Liebste mit und die beiden strahlten für die Fotografen. Neben Chris im hellgrauen Anzug glänzte vor allem Katherine mit einem schwarzen Zweiteiler, der mit floralen Ornamenten verziert war.

Erst im November 2024 verkündeten Chris und Katherine, nach zwei gemeinsamen Töchtern einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßt zu haben. In einem Instagram-Post hießen die beiden ihr Söhnchen willkommen: "Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby sind wohlauf und Fords Geschwister sind von seiner Ankunft begeistert. Wir fühlen und so gesegnet und dankbar." Auch wenn der Marvel-Darsteller und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (77) sich privat sonst eher bedeckt halten, gaben sie ihren Fans seitdem den ein oder anderen kleinen Einblick in das Leben mit Baby.

Zu Hause warteten bereits seine beiden Schwestern und sein großer Bruder auf Baby Ford. Während Sohnemann Jack (12) aus Chris' Beziehung mit Schauspielerin Anna Faris (48) stammt, durfte Chris zusammen mit Katherine im Jahr 2020 mit Tochter Lyla Maria (4) zum ersten Mal Nachwuchs begrüßen. Ihre kleine Schwester Eloise Christina (2) folgte 2022. Aktuell soll das Ehepaar einen weiteren neuen Lebensabschnitt vorbereiten. Berichten von Robb Report zufolge hätten sie sich mit einem Architekten zusammengetan, um für sich und ihre Familie das perfekte Traumhaus zu bauen. Geplant sei ein Anwesen im Stil einer Farm, inklusive Pool und passendem Poolhaus.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt auf der "Garfield"-Filmpremiere 2024

