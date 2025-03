Katherine Schwarzenegger zeigt die Realität als Neu-Mama

Am Dienstag präsentierten sich Katherine Schwarzenegger (35) und Chris Pratt (45) gemeinsam auf dem roten Teppich in Los Angeles – zur Premiere seines neuen Netflix-Films "The Electric State". Katherine, die im November 2024 ihren dritten Sohn Ford Fitzgerald zur Welt brachte, berichtete in einem humorvollen Instagram-Post, dass der Abend auf eine ganz besondere Art und Weise glamourös gewesen sei: So verriet sie, dass sie auf dem Heimweg von der Veranstaltung Milch abgepumpt habe: "Habe mich für einen Abend zu zweit schick gemacht und bin gerade rechtzeitig losgefahren, um auf dem Heimweg abzupumpen! Glamouröser Teil der Mutterschaft", scherzte sie zu einer Fotoserie, die sowohl das Event als auch den Moment im Auto festhielt.

Neben Ford ziehen Katherine und Chris außerdem ihre Töchter Lyla Maria (geboren 2020) und Eloise Christina (geboren 2022) zusammen groß. Aus einer früheren Ehe mit Anna Faris (48) hat der Schauspieler zudem seinen Sohn Jack (12). In einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!" schwärmte Chris kürzlich vom entspannten Wesen seines Neugeborenen: "Er schläft gut, ich schlafe durch – aber Mama muss alle paar Stunden raus, um zu stillen. Sie macht das großartig." Zudem berichtete Chris humorvoll vom Aussehen seines Sohnes: "Er hat nicht meine Augen, aber er hat meine lange Poritze."

Seit ihrer Hochzeit 2019 geben Katherine und Chris regelmäßig Einblicke in ihr privates Glück und ihren turbulenten Alltag mit drei kleinen Kindern. Katherine, die als Autorin erfolgreich ist, zeigt auf Social Media oft, wie sie Familie und Karriere unter einen Hut bringt – immer mit einer Prise Humor. Chris, bekannt für seine Rollen in Guardians of the Galaxy und Jurassic World, teilt ebenfalls häufig herzerwärmende Momente aus dem gemeinsamen Familienleben. Zum Valentinstag machte er seiner Frau beispielsweise eine süße Liebeserklärung: "So froh, dieses Leben mit dir zu leben."

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihrem Sohn Ford, Januar 2025

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2024

