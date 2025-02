Chris Pratt gibt erste Einblicke in den Alltag mit Baby Ford

Chris Pratt (45) hat in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" Details zu seinem drei Monate alten Sohn Ford preisgegeben, den er mit seiner Frau Katherine Schwarzenegger (35) großzieht. Der Schauspieler schilderte, dass Ford ein sehr entspanntes Baby sei, das in der Nacht gut schlafe – obwohl Katherine aufgrund des Stillens regelmäßig nachts wach sei. Humorvoll fügte Chris hinzu, dass sein Sohn immer ein leicht verwundertes Gesicht mache. Zudem habe Ford eine besondere Eigenschaft von ihm geerbt: "Er hat nicht meine Augen, aber er hat meine lange Poritze", scherzte der Hollywood-Star. Er ergänzte: "Das ist eine genetische Sache und ich sage Ihnen, das meiste davon geht nach oben. Ich weiß nicht, warum."

Während des lockeren Gesprächs plauderte Chris, der gemeinsam mit Katherine noch zwei Töchter – Lyla Maria und Eloise Christina – hat, und Vater des 12-jährigen Jack aus seiner Ehe mit Anna Faris (48) ist, auch über die Herausforderungen des Eltern-Alltags. Besonders das Windelwechseln erfordere Zusammenarbeit: "Es braucht ein ganzes Team. Wir haben viele [Windeln]." Er gab außerdem einige amüsante Anekdoten aus seiner eigenen Kindheit zum Besten. Auch Chris' Vater Daniel habe offenbar zu der "langen Poritze" geneigt. Trotz hochgezogener Hose habe Daniel regelmäßig den berühmten "Klempner-Hintern" gezeigt, was Chris und seinem Bruder so manche Gelegenheit für Streiche geboten habe. So hätten die beiden ihrem Vater zum Beispiel Sägemehl in die Unterhose geschüttet.

Chris, der seinen Vater 2014 durch Multiple Sklerose verlor, sprach auch darüber, wie seine Erziehung ihn selbst als Vater geprägt hat. Während Daniels Erziehungsstil eher streng und "altmodisch" gewesen sei, sei Chris heute selbst viel lockerer – auch, weil seine Kinder ihm oft keine andere Wahl ließen. "Meine Tochter Lyla ist ziemlich taff", erzählte er lachend. "Sie ist wirklich süß. Aber sie sagt dann auch Dinge wie 'Ich schneid dir die Augäpfel raus.'" Das Leben als Vater genieße der "Guardians of the Galaxy"-Star durch und durch: "Sie sind wunderbar, ich liebe sie. Sie sind großartig."

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "The Electric State"-Premiere, Februar 2025

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihrem Sohn Ford Fitzgerald, Dezember 2024

