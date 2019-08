Gewagte Musik-Promo von Skylar Grey (33): Die amerikanische Sängerin kennt man eigentlich als gefragte Duett-Partnerin von namhaften Business-Größen. So ist die Blondine bei "Coming Home" von P. Diddy (49), "Glorious" von Macklemore (36) und "Where'd You Go" von Fort Minor vertreten. Ihre Solo-Veröffentlichungen sind ebenfalls recht erfolgreich und so erscheinen Songs von Skylar auf den Soundtracks von Hollywood-Streifen wie Aquaman, Shades of Grey, Fast & Furious und Suicide Squad. Auf den bisherigen Erfolg will sich die 33-Jährige aber offensichtlich nicht verlassen – sie griff für die Promo ihres neuen Albums zu drastischen Mitteln.

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sich die "Cannonball"-Interpretin jetzt nämlich splitterfasernackt. Besagtes Bild zeigt Skylar unbekleidet auf dem Bauch auf einer Couch liegend – den Po in Richtung der Kamera gestreckt. Dazu schrieb sie im Bildbeitrag: "Keine Regeln, keine Kleidung, nichts hält mich zurück... der erste Song erscheint in weniger als einer Woche." Damit meint die Musikerin "New Kind of Love", die erste Single ihres neuen Albums "Angel with Tattoos". Der Song ist ebenfalls auf dem Soundtrack zum Reboot von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" enthalten.

Skylar hat es mit ihrer großen Fangemeinde sicher nicht nötig, nackt ihre neue Musik zu bewerben. Ein Blick auf ihre sozialen Kanäle zeigt, dass sie sich einfach generell gerne auszieht. So kann man ihr öfter beim Baden oder bei kleiderfreien Sporteinheiten zuschauen.

Getty Images Sängerin Skylar Grey bei den American Music Awards 2017

Instagram / skylargrey Skylar Grey, Sängerin

