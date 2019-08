Der große Auftakt von Promi Big Brother hatte es wirklich in sich! Zwar bekamen die Zuschauer am Freitagabend nur einige Stunden aus dem TV-Container zu sehen – doch die reichten schon völlig aus, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen! Während GNTM-Beauty Theresia Fischer und Ex-Köln 50667-Darstellerin Janine Pink sich als Sex-Talk-Beauftragte erwiesen, war mit TV-Detektiv Jürgen Trovato schnell der Fiesling der Staffel gefunden. Dafür sorgte Joey Heindle (26) mit seiner naiven Art für etliche Lacher. Doch welcher Kandidat konnte bei den Zuschauern bisher am meisten punkten?

Die Promiflash-Umfrage zum aktuellen PBB-Favoriten führte zu einem eindeutigen Ergebnis: Von 2.759 Umfrageteilnehmern insgesamt (Stand: 10.08.2019, 19 Uhr) stimmten stolze 36 Prozent (993 Votes) für Big Brother-Legende Zlatko Trpkovski (43)! Der Zuschauerliebling von vor 19 Jahren kommt auch heute noch super bei den Fans an. Den zweiten Platz belegte DSDS-Star Joey mit 29 Prozent (818 Votes) der Stimmen. Bronze ergatterte Love Island-Beau Tobias Wegener mit neun Prozent (255 Votes).

Am schlechtesten schnitten bisher Playboy-Cover-Model Sylvia Leifheit und Ex-Erotik-Sternchen Ginger Costello ab: Beide Damen bekamen jeweils nicht mal ein Prozent der Stimmen. Doch das TV-Abenteuer hat ja gerade erst angefangen – vielleicht können die Ladys das Ruder ja noch rumreißen?

© SAT.1/Marc Rehbeck Zlatko bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Joey Heindle, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

Anzeige

© SAT.1 Ginger Costello bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de