So sehr liebt Anne Wünsche (27) ihren Freund! Im vergangenen Mai verkündete die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass sie nach der Trennung von Henning Merten wieder auf Wolke sieben schwebt. In dem Beau Karim hat die Zweifachmama offenbar ihr großes Glück gefunden! Schließlich sind zwischen den beiden Turteltauben schon jetzt die magischen drei Worte gefallen. Dass die Chemie zwischen Anne und Karim einfach stimmt, beweist nun auch dieser heiße Schnappschuss!

Via Instagram veröffentlichte die 27-Jährige jetzt einige Bilder aus einem gemeinsamen Sommerurlaub – darunter war auch ein neues Pärchenfoto mit Karim: Auf dem Pic ist Anne zu sehen, die es sich der Länge nach auf ihrem Liebsten bequem gemacht hat und ihm einen leidenschaftlichen Schmatzer verpasst. Das Pikante an dem Bild: Die Blondine trägt lediglich einen knappen Bikini und ihr Schatz nur eine Badehose, sodass es bei der Knutscherei zu einer Menge Hautkontakt kommt!

Unter dem Bild versuchte Anne, ihre Gefühle für Karim auszudrücken – und ließ sich dabei von einigen Zeilen aus Leas (27) Song "Immer wenn wir uns sehen" inspirieren: "Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast... Bist irgendwie anders – ich finde, dir steht das." Was sagt ihr zu dem Beitrag? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Knutschfoto von Anne und Karim? Wirklich hübsch anzusehen die zwei! Etwas zu freizügig für meinen Geschmack... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de