Anne Wünsche (27) steht zu ihren Gefühlen! Nach der Trennung von ihrem ehemaligen Freund Henning Merten hat die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun ihr großer Glück gefunden: Im vergangenen Mai verkündete die Schauspielerin, dass sie wieder in festen Händen ist! Zwischen Anne und ihrem Neuen sind sogar schon die drei magischen Worte gefallen – und es ist ihr egal, was andere davon halten!

In ihrer Instagram-Story postete die Mutter von Miley und Juna jetzt ein neues Pärchenfoto, auf dem sie bis über beide Ohren grinst. "Ich liebe dich", schwärmte sie darunter und betonte dann: "Mir ist es egal, ob es für einige zu früh ist, schon von Liebe zu sprechen." Sie werde ihren Gefühlen sicher nicht erzählen, dass sie warten müssen, weil es Regeln gibt. "Es ist einfach so perfekt", freute sich die 27-Jährige weiter.

Wer der Glückliche ist und wie er heißt, hat Anne bisher nicht verraten. Doch offenbar ist der dunkelhaarige Beau gekommen, um zu bleiben – auch die Töchter der TV-Darstellerin sind ganz begeistert: "Meine Kinder spielen ganz viel mit ihm und kuscheln ganz viel mit ihm", verriet sie kürzlich auf Instagram.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund, Juli 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kids und ihrem Partner

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Freund mit Juna Merten

