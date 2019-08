Neue zauberhafte Momente aus dem Hudson-Haushalt! Schauspielerin Kate Hudson (40) ist schon längst nicht mehr nur für ihre Arbeit als Schauspielerin bekannt: Abseits der Leinwand gehört sie zu den Promi-Müttern, die mit Leidenschaft ihren Alltag mit Kind und Kegel mit der Welt teilen. Dieses Mal sorgen Schnappschüsse mit ihrem jüngsten Spross Rani Rose Hudson Fujikawa für virtuelles Herzrasen bei Fans und befreundeten Stars!

Diese Fotos auf Kates Instagram-Account sind in den Augen ihrer Follower schon fast zu niedlich, um wahr zu sein! Die Bilderreihe zeigt die 40-Jährige und ihre zehn Monate alte Tochter im Partnerlook! Bei den aufeinander abgestimmten Outfits handelt es sich um luftige Boho-Kleider in Weiß mit dunkelbraunen Details. Während Mama den Look mit vielen Accessoires komplettiert, rundet Ranis Stoffhäschen ihr eigenes Mini-Ensemble ab.

Dennoch ist es ein ganz bestimmtes Detail, das die User – darunter auch unzählige Promis wie Diane Kruger (43), Jessica Alba (38), Courteney Cox (55) und Diplo – hellauf begeistert: Das Strahlen von Mutter und Kind! "Hör auf, so süß", "Oh mein Gott" und "Sie ist einfach so unglaublich niedlich", lauten nur einige Rückmeldungen. Kein Wunder, wenn man sich Baby Ranis Grinsen anschaut!

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Kindern Ryder, Rani und Bingham

Instagram / katehudson Kate Hudson und Rani Rose

Was sagt ihr zu den Bildern? Unglaublich niedlich! Ich kann Partnerlooks nicht ausstehen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



