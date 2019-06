Kate Hudson (40) schwebt im absoluten Familienglück! Seit vergangenen Oktober ist die Schauspielerin offiziell dreifache Mutter: Gemeinsam mit ihrem Freund Danny Fujikawa (33) bekam sie ihre erste Tochter Rani Rose. Daneben gehören natürlich auch ihre beiden Söhne Ryder (15) und Bingham (7) aus ihren früheren Ehen mit Chris Robinson und Matthew Bellamy (41) zu ihrer kleinen Patchwork-Familie. Was für eine tolle Rasselbande sie alle zusammen abgeben, beweist das zauberhafte Foto, das Kate jetzt ins Netz stellte!

Den putzigen Schnappschuss teilte die "Deepwater Horizon"-Darstellerin nun auf ihrem Instagram-Kanal: Auf dem lustigen Selfie tummeln sich Kate, Nesthäkchen Rani, Sohnemann Bingham, ihr Ältester Ryder sowie ihr Partner Danny – wobei für die beiden Letzteren nur noch so wenig Platz vor der Linse blieb, dass ihre grinsenden Gesichter zum Teil abgeschnitten wurden. "Die großen Lieben meines Lebens", betitelte die stolze Mama den Beitrag, der innerhalb eines Tages weit über 400.000 Likes erntete.

Auch etliche Stars brachten bereits ihre Begeisterung über das Posting zum Ausdruck – darunter auch Kates Schauspielkollegin und Game of Thrones-Star Lena Heady: "So sieht pure Freude aus", schrieb die Britin in den Kommentaren. Was sagt ihr zu der Aufnahme? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Kindern Rani Rose, Bingham und Ryder

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit Töchterchen Rani Rose

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Kate Hudson bei den Golden Globe Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de