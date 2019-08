Wo ist denn eigentlich Zlatko Trpkovski (43)? Promi Big Brother-Zuschauer wissen natürlich, dass der einstige Big Brother-Kultkandidat aktuell an dem beliebten Reality-Format teilnimmt. In Folge eins wird der KFZ-Mechaniker herzlich vom Publikum begrüßt und von eingesessenen Container-Fans auch im Netz gefeiert. Zlatkos Freunde hingegen dürften zum Teil noch im Dunkeln tappen: Ihnen hat er von seinem Einzug in die Fernseh-WG überhaupt nichts erzählt!

Das vertraute der 43-Jährige in der Samstagsfolge seinem Mitbewohner Joey Heindle (26) an, als er von seiner BB-Erfahrung vor 19 Jahren berichtete: "Wie es der Teufel will, habe ich in der Zeit den besten Freund meines Lebens bekommen, das ist mein Security-Mann. Der ist mein bester Freund seit 19 Jahren. Und dann saß der auch beim Einzug im Studio. Das wusste ich nicht. Von meinen Leuten weiß ja sonst keiner, dass ich hier bin." Da hat es der TV-Liebling mit der Geheimhaltung seines neuen Projekts aber ganz schön streng genommen!

Während des Couch-Plauschs offenbarte Zlatko darüber hinaus eine traurige Tatsache: "Ich habe damals nach dem Auszug aus dem Container, das war 2000, von allen Freunden, die ich damals hatte, keinen einzigen mehr." Selbst zu seinem damaligen Kumpel Jürgen Milski (55) hat er offenbar seit fast zwei Jahrzehnten keinen Kontakt: "Ich habe Zlatko seit über 18 Jahren nicht gesehen", gestand Jürgen der Deutschen Presse-Agentur.

Sat. 1 Zlatko Trpkovski beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Sat. 1 Zlatko Trpkovski und Joey Heindle

Guido Ohlenbostel / ActionPress Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, Anfang der 2000er

