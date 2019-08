Zlatko Trpkovskis (43) TV-Comeback wird heiß erwartet! Am Donnerstag gab Sat.1 bekannt, was zuvor nur vermutet worden war: Die Big Brother-Legende der ersten Stunde wird heute aufs Promi Big Brother-Gelände ziehen. Eine Nachricht, die für große Aufregung sorgt, immerhin hatte sich der gelernte Automechaniker lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dass "Zladdi" nun die Rückkehr ins Fernsehen wagt, begeistert viele Fans!

Im Promiflash-Voting zeichnete sich schnell ab, dass ein Großteil des Publikums seinen Einzug kaum erwarten kann: Von insgesamt 1.680 Usern erklärten 68,6 Prozent (Stand: 9. August 2019, 8:25 Uhr), sich total auf Zlatko bei Promi Big Brother zu freuen. Auch auf Facebook wurde sein Einzug laut bejubelt. Besonderes Interesse weckt die Frage, wie der 43-Jährige heute aussieht und was er aus sich gemacht hat. Viele wünschen sich auch, dass Zlatko wieder auf seinen früheren Container-Kumpel Jürgen Milski (55) trifft. Ob der Moderator seinen Ex-Buddy trotz jahrelanger Funkstille besuchen wird und alte Zeiten aufleben lässt?

Zlatko brachte das Publikum schon als Teilnehmer der allerersten "Big Brother"-Staffel im Jahr 2000 zum Lachen – vor allem, dass er nichts über den berühmten britischen Dichter William Shakespeare wusste, bescherte ihm Kultstatus. "Stellt schon mal ein paar Werke von Shakespeare bereit", witzelt jetzt ein User. In der Tat hält Zlatko in seinem Vorstellungsclip auf Sat.1 wie die Shakespeare-Figur Hamlet einen Schädel in der Hand – er scheint also mit einer guten Portion Humor und Selbstironie ins TV zurückzukehren.

ActionPress/JOULUX Zlatko Trpkovski bei einem Spiel von Borussia Mönchengladbach

Guido Ohlenbostel / ActionPress Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, Anfang der 2000er

Action Press/Guido Ohlenbostel Zlatko Trpkovski, "Big Brother"-Kandidat von 2000

