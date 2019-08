Dieses Teen-Girl ist kaum wieder zu erkennen! Aktuell ist die TV-Schönheit Gerda Lewis (26) stets top gestylt und mit schicken Klamotten in der TV-Kuppelshow Die Bachelorette zu sehen. Das Aussehen ist der Blondine wichtig – in der Vergangenheit legte sie sich deshalb sogar schon unters Messer und ließ sich für rund 4.000 Euro die Brüste vergrößern. Doch wie sah das TV-Sternchen eigentlich vor dem Beauty-Eingriff aus? Dies zeigt Gerda nun im Netz mit einem Bild aus ihrer Jugend.

"Ich. Wow, warum so cool?", schreibt die Influencerin zu dem alten Pic von sich und einer Freundin, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Mit ernstem Gesichtsaudruck und frechem Pony posiert sie darauf lässig vor der Kamera. Ihre Haare trug die Reality-TV-Darstellerin damals dunkler, ihre Augen hatte sie mit einem dicken Kayalstrich betont. Ob die Rosen-Boys ihre Traumfrau auf diesem Bild wohl wiedererkannt hätten?

Bereits vor einiger Zeit hatte Gerda erklärt, dass sie zu Teeanger-Zeiten mit ihrem Körper überhaupt nicht zufrieden gewesen sei – und unter ihrem Äußeren gelitten habe. "Ich hatte keine leichte Jugend, wurde von anderen Mädchen fertiggemacht und in der Schule gemobbt!", gestand die Beauty in einem Bild-Interview und machte klar: In den vergangenen Jahren habe sie hart an sich gearbeitet, ihr Selbstbewusstsein aufgebaut und die alte Gerda hinter sich gelassen.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis als Teenager

Instagram / gerda.jlewis Kuppelshow-Kandidatin Gerda Lewis

Instagram / gerda.jlewis Bachelorette Gerda Lewis

