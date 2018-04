Jetzt steht Gerda Lewis zum Thema Brustvergrößerung Rede und Antwort! Bei Germany's next Topmodel stand die Bloggerin wegen ihrer sexy getunten Oberweite bei Fotografen und Modelmama Heidi Klum (44) immer wieder in der Kritik. Jetzt packte sie in einem YouTube-Video alle Fakten zum Eingriff auf den Tisch: Die OP hatte ziemlich private Gründe – Gerda wurde als Teenie wegen ihres flachen Oberkörpers heftig gemobbt. "Da kamen Kommentare wie 'Flachland' oder 'Oh guck mal, voll das Mädchen'. So etwas setzt einem extrem zu", erklärte die 24-Jährige. Die knapp 4.200 Euro für die Operation übernahm ein paar Jahre später ihre Mutter. Auf ihr aktuelles D-Körbchen ist das TV-Sternchen heute mehr als stolz!



