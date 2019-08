Diese Sticheleien lässt Jürgen Milski (55) nicht auf sich sitzen! Sein früherer Big Brother-Kumpel Zlatko Trpkovski (43) ist nach 19 Jahren wieder im TV zu sehen – und zwar in der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother. Dort erklärte er, warum er keinen Kontakt mehr zu BB-Jürgen hat. Der 55-Jährige habe Unsinn über ihn verbreitet und gelogen. Ganz schön harter Tobak, den der gelernte Kfz-Mechaniker von sich lässt. Nun wehrte sich Jürgen gegen die Anschuldigungen seines einstigen TV-Buddys – und machte ihm ein Angebot!

"Ich finde das total schade, dass die Situation so ist, wie sie ist. Wenn es solche Probleme gibt, sollte man drüber sprechen und das Herz freimachen", erklärte er bei Promi Big Brother – Die Late Night Show. Er sei enttäuscht, dass Zlatko ihn nicht persönlich darauf angesprochen habe. In Gegensatz zu Sladdi habe er nämlich nie seine Handynummer gewechselt. "Ich würde mich freuen, wenn das aus der Welt geschafft wird! Wir durften damals in diese tolle Welt gemeinsam eintauchen. Ich bin bis heute sehr dankbar."

Ob Jürgen und Zlatko jemals wieder zueinander finden? Immerhin waren die zwei nicht nur während ihrer gemeinsamen Zeit im "Big Brother"-Haus dicke Freunde, sondern auch eine kurze Zeit danach. Ihre Bromance manifestierten sie damals in dem Duett und Nummer-Eins-Hit "Großer Bruder".

Sat. 1 Zlatko Trpkovski beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Guido Ohlenbostel / ActionPress Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, Anfang der 2000er

Actionpress/ Zengel, Dirk Jürgen Milski, Sänger

