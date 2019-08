Wer wohl noch auf der Gästeliste steht? Gestern gaben Sarah (28) und Dominic Harrison (28) den Startschuss für ihre zweite Hochzeit. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im Herbst 2017 will sich das YouTube-Paar nun zum zweiten Mal das Jawort geben. Und der große Tag ist aller Wahrscheinlichkeit heute! Bereits gestern feierte das Brautpaar eine Pre-Hochzeits-Party. Und unter den Gästen tummelte sich auch ein phänomenaler Sänger: Pietro Lombardi (27) war beim Barbecue dabei! Ob er wohl auch zu der Zeremonie kommt?

In seiner Instagram-Story hielt Dominic Impressionen von der Sause fest und filmte unter anderem sich und Pietro – beide sind in dem kurzen Clip mächtig überdreht und aufgeregt: "Alle Gäste sind eingetroffen" – "Morgen ist der große Tag" – "Morgen geht es los", sprachen die beiden Buddys durcheinander. Und wie es aussieht, hat Pie vor allem das Buffet gefallen. In einem weiteren kurzen Video zeigte Domi den Sänger beim Essen. "Und dieser Mann gönnt sich richtig", kommentierte er die Szene. Und auch Pietro sagte in seiner Insta-Story noch was zu der Pre-Hochzeits-Party – sein Fazit: "Was für eine schöne Location."

Dominic und seine Frau wählten für den BBQ-Abend jeweils Outfits in Weiß: Sarah trug eine Stoffhose und kombinierte dazu ein brauchfreies Top mit einem langem Cape. Ihr Gatte machte in einer Anzugshose und einem Hemd eine gute Figur.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im August 2019

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison bei ihrer Pre-Wedding-Party

Anzeige

Glaubt ihr, zu der Hochzeit kommen noch mehr Promis? Ja, bestimmt! Nein, das glaube ich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de