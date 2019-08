Der große Tag rückt immer näher! Nach ihrer standesamtlichen Trauung im Sommer 2017 wollen sich Sarah (28) und Dominic Harrison (28) in diesem Jahr erneut das Jawort geben – ob es bereits am heutigen Tag soweit sein wird? Bereits gestern reisten die Verliebten samt Familie und Freunden nach Hoher Darsberg und läuteten dort den Hochzeitscountdown ein. Ganz in Weiß feierte das Brautpaar in spe eine Vorab-Party im Kreise seiner Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 28-Jährige mit ihren rund zwei Millionen Abonnenten Eindrücke ihres Barbecues. Ob das Outfit des Paars bereits ein kleiner Vorgeschmack auf die ganz große Hochzeit ist? Sarah warf sich für die Pre-Wedding-Party in eine weiße Stoffhose mit bauchfreiem Top samt atemberaubendem, meterlangem Cape. Und auch Dominic gab eine Aussicht, wie er vermeintlich vor den Traualtar treten könnte: Er wählte ebenfalls ein komplett weißes Ensemble bestehend aus einer Anzugshose und einem Hemd.

Ein weiteres Detail könnte darauf hindeuten, dass es bereits heute zum kirchlichen Eheversprechen kommen wird, denn: Zum Ende des Abends teilte die Blondine einen süßen Schnappschuss von sich und ihrer kleinen Mia Rose (1). Dazu schrieb die YouTuberin verheißungsvoll: "Wir hatten einen sooo schönen BBQ-Abend und ich freue mich so sehr auf morgen."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im August 2019

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison bei ihrer Pre-Wedding-Party

