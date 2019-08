Sie wirkten so glücklich: Ein Jahr nach der Trennung von ihrem Verlobten zeigte sich Fitness-Model Tammy Hembrow (25) diesen Sommer wieder schwer verknallt auf Social Media. Grund für die Schmetterlinge im durchtrainierten Bauch der Australierin: Der kanadische Rapper Jahkoy Palmer. Verliebt posierte Tammy mit dem 25-Jährigen, die Welt schien endlich in Ordnung in Down Under. Bis jetzt – denn vor wenigen Tagen entfolgten die Turteltauben einander plötzlich auf Instagram. Jetzt spricht Jahkoy Klartext!

Die Fans gingen von einer Trennung aus. Doch gerade als sich der Schock gelegt hat, sind die beiden in einem aktuellen Video zu sehen. Und wie: Eng umschlungen und einander küssend am Strand! Die meisten Instagram-User vermuten: Alles nur Show! "Tammy mag ihn gar nicht, sie ist nur für die Medien mit ihm zusammen", schimpfte ein wütender Fan. Aber der hatte die Rechnung ohne Jahkoy gemacht. Der Rapper schaltete sich höchstpersönlich ein und verteidigte die Zweifach-Mama: "Tammy ist ein Boss, sie braucht weder mich noch Aufmerksamkeit. Ihr seid alle lächerlich."

Und damit nicht genug. Jahkoy stellte ganz nebenbei auch noch den Beziehungsstatus der beiden klar: "Meine Freundin ist alles und noch mehr." Und Tammy? Die schweigt bisher und heizt die Gerüchte nur mit einer kryptischen Instagram-Caption an: "Ich würde mich von dir durch die Hölle ziehen lassen, wenn ich nur deine Hand halten könnte."

Instagram / jahkoy Tammy Hembrow und Jahkoy Palmer

Instagram / jahkoy Jahkoy Palmer, kanadischer Musiker

Instagram / jahkoy Tammy Hembrow und Jahkoy Palmer

