Tammy Hembrow ohne Ehering nach Streit mit Matt im Stadion

Tammy Hembrow (30), bekannt als Social-Media-Star, sorgte zusammen mit ihrem Ehemann Matthew Zukowski für Aufsehen, als ein Streit des Paares bei den Australian Open in Melbourne in aller Öffentlichkeit eskalierte. Die beiden besuchten das Tennisturnier als Gäste in einer VIP-Suite, die ihnen von Chemist Warehouse gesponsert wurde, wie die Daily Mail berichtet. Laut Augenzeugen geriet das Paar über eine scheinbar banale Angelegenheit aneinander, wobei Tammy lautstark forderte: "Hol deine Sachen aus meinem Haus." Nach dem Vorfall verließ sie Melbourne und kehrte allein an die Goldküste zurück, während Matt in der Stadt blieb und bei Freunden Unterschlupf suchte. Der Social-Media-Star wurde in den Tagen darauf ohne ihren Ehering gesichtet.

Der Streit des frisch verheirateten Paares sorgte bei den anwesenden Gästen für Kopfschütteln, wobei ein Insider die Auseinandersetzung als "angespannt" beschrieb. Offenbar ist dies nicht das erste Mal, dass Tammy und Matt mit öffentlichen Dramen Schlagzeilen machen. Ihre turbulente Beziehung, die bereits in der Vergangenheit für Gesprächsstoff sorgte, zeigt immer wieder Höhen und Tiefen. Während Tammy sich an der Goldküste mit ihren drei Kindern Wolf, Saskia und Posy beschäftigte, verlängerte Matt seinen Aufenthalt in Melbourne. Auf Social Media präsentierte sich Tammy schließlich wieder versöhnlich und teilte ein Video ihrer Hochzeit sowie Einblicke von einem gemeinsamen Date-Abend, was auf eine Versöhnung hindeutete.

Tammy und Matt, die sich erst im Dezember 2023 verlobten und im November 2024 in einer romantischen Zeremonie in Byron Bay heirateten, sind bekannt für ihre luxuriösen Reisen und extravaganten Auftritte. Nach ihrer Verlobung auf den Malediven bereiste das Paar die schönsten Orte Griechenlands und Balis. Doch hinter der Glitzerfassade scheinen die Konflikte nicht zu verstummen. Tammy, die sich in einem Kleid von Vera Wang (75) das Jawort gab, und Matt, ehemaliger Love Island-Australia-Star, teilen ihre Höhen und Tiefen häufig mit Followern – was für Fans gleichermaßen spannend wie besorgniserregend ist. Eine Freundin der beiden kommentierte den jüngsten Konflikt so: "Jeder weiß, dass dies für die beiden nur ein weiteres Hindernis auf ihrem Weg ist, aber sie werden sicherlich irgendwann von dem Drama erschöpft sein und mit diesem Unsinn aufhören."

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und YouTube-Star Tammy Hembrow

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow, 2024

