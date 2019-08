Steigt schon bald die lang ersehnte Hochzeitssause? Im vergangenen September gaben sich Hailey (22) und Justin Bieber (25) nach nur wenigen Monaten Beziehung das Jawort. Und auf diese standesamtliche Trauung könnte nun bald auch die kirchliche Hochzeit folgen. Ein genaues Datum für den großen Tag stehe bislang zwar noch nicht fest – das Paar soll aber eine Herbsthochzeit im engsten Familien- und Freundeskreis planen.

Ein Insider offenbarte gegenüber Us Weekly Magazine: "Justin und Hailey haben noch immer kein genaues Hochzeitsdatum, aber angefangen, sich Termine im Herbst anzuschauen. Es wird eine sehr intime Zeremonie werden." Noch vor Kurzem äußerte sich Haileys Schwester Alaia Baldwin verwirrt über die zukünftigen Vorhaben des Paars und erklärte: "Wer weiß schon, wie ihre Pläne aussehen, sie ändern sie ja ständig. Also werde ich irgendwann in einem Kleid dastehen – oder in einer Jogginghose – man weiß es nicht!"

Justin und Hailey haben ihren großen Tag bislang bereits viermal verschoben. Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass für das Brautpaar in spe die mentale Gesundheit des "Baby"-Interpreten oberste Priorität hat. Der Kanadier leidet seit Längerem unter Depressionen und befindet sich deswegen in ärztlicher Behandlung.

ActionPress / AZ-jul/X17online.com Hailey und Justin Bieber 2019 in Hollywood

ActionPress / Juliano-roll/X17online.com Justin und Hailey Bieber im August 2019 in Malibu

ActionPress / Juliano/X17online.com Justin und Hailey Bieber im August 2019 in Beverly Hills

