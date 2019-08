Ihr größter Hit ging als Ohrwurm um die ganze Welt: Als Natalie Imbruglia (44) 1997 in "Torn" über ihre Zerrissenheit sang, wurde sie zum gefeierten Superstar der Musikszene. Auch ihr dazugehöriges Album "Left of the Middle" war ein Riesenerfolg – Natalie tourte um die Welt, hatte unzählige Fans und Verehrer. Mit der Liebe wollte es trotzdem nie so recht klappen. Bis jetzt! Das hoffen zumindest Freunde der Australierin.

Letzten Monat verkündete die 44-Jährige, dass sie schwanger sei. Der Vater? Unbekannt, denn Natalie habe sich per Samenspende befruchten lassen, wie die Daily Mail berichtet. Die zukünftige Single-Mama sei überglücklich: "Das ist etwas, das ich schon sehr lange wollte", so die Sängerin, die sich 2008 nach fünf Jahren Ehe von ihrem Mann Daniel Johns scheiden ließ. Ihre Freunde sehen in der Schwangerschaft nun eine Chance, dass Natalie endlich Mister Right findet: "Jetzt sucht sie nach einem tollen Vater, nicht nach einem Typen, mit dem sie Spaß und eine schöne Zeit haben kann", erklärte ein Bekannter gegenüber der Sun.

Dass sie im Herbst endlich Mama werde, sei nicht die einzige große Veränderung, die im Leben der hübschen Wahl-Engländerin anstehe. Sie habe auch einen neuen Plattenvertrag unterzeichnet. Das verkündete der ehemalige TV-Star, der noch vor dem internationalen Durchbruch mit "Torn" an der Seite von Kylie Minogue (51) in der Soap "Nachbarn" mitspielte, Ende Juli auf Instagram. Wann ihr Album bei Sony BMG erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt.

Facebook / Natalie Imbruglia Natalie Imbruglia, Schauspielerin

Getty Images Natalie Imbruglia, Musikerin

Getty Images Natalie Imbruglia, Musikerin

