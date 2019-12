Natalie Imbruglia (44) zeigt sich erstmals als Mutter in der Öffentlichkeit! Anfang Oktober gab die Musikerin bekannt, dass ihr erstes Kind auf der Welt ist. Um sich ihren langersehnten Babywunsch zu erfüllen, hatte sich die 44-Jährige damals für eine künstliche Befruchtung entschieden. Seit fast drei Monaten bereichert nun Söhnchen Max ihr Leben. Doch von dem Säugling zeigte sie bisher nur ein kleines Händchen. Nun erwischten Paparazzi Natalie kurz vor Weihnachten beim Spaziergang mit Baby Max!

Natalie war am 22. Dezember mit ihrer Mutter im australischen Küstenort Gold Coast unterwegs, als Fotografen ein paar niedliche Schnappschüsse machen konnten. In einem sommerlich luftigen Streifenkleid herzte und knuddelte die frischgebackene Mama ihr kleines Wunder. Wenig später spazierten sie dann mit Kinderwagen und Hund durch die Nachbarschaft. Die "Torn"-Interpretin scheint in ihrer neuen Rolle total aufzugehen.

Natalie beweist mit ihrem Babyglück, dass man keinen Mann braucht, um eine Familie zu gründen. Lief es beruflich für die Musikerin in den letzten Jahren hervorragend, wollte sich privat der richtige Partner leider nicht finden lassen. Ein Samenspender verhalf ihr schlussendlich dazu, ihren Traum von der Schwangerschaft zu verwirklichen. Was sagt ihr zu den Fotos? Stimmt ab!

Backgrid / ActionPress Natalie Imbruglia und ihr Kind

Backgrid / ActionPress Natalie Imbruglia beim Spaziergang mit Baby und ihrer Mutter

ActionPress Natalie Imbruglia, Sängerin

