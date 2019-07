Natalie Imbruglia (44) hat sich ihren ganz großen Traum erfüllt! Beruflich gesehen läuft es für die brünette Schönheit rund: Als Singer-Songwriterin verkaufte sie bislang schon mehr als zehn Millionen Tonträger weltweit – ihre Musik wurde bereits für drei Grammys nominiert. Auch die Filme, in denen sie mitwirkte, wie "Johnny English", waren wahre Kassenschlager. Ihr Privatleben war hingegen längere Zeit von Trennungen geprägt. Einen Partner braucht die 44-Jährige jedoch nicht, um sich endlich ihren Lebenstraum zu verwirklichen: Natalie ist mit ihrem ersten Nachwuchs schwanger!

Für diesen Wunsch wandte sich die Musikerin nun an eine Kinderwunschklinik, die ihr zu ihrem Glück verhalf, wie sie auf Facebook stolz verkündete: "Ich erwarte mein erstes Kind. Für diejenigen von euch, die mich kennen, war das etwas, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Ich bin gesegnet, dass dies mit Hilfe von In-vitro-Fertilisation und einem Samenspender möglich wurde." Zu diesem süßen Statement postete Natalie bereits das erste Foto ihrer wachsenden Babykugel, die sie liebevoll mit den Händen umschloss.

Weitere Informationen rund um den Befruchtungsprozess wird Natalie nicht preisgeben, wie sie auf Instagram verlauten ließ. Ob sie sich mit Bildern zu ihrer Schwangerschaft und von ihrem Kind nach der Geburt auch zurückhalten wird? Bereits im Herbst soll ihr Sprössling zur Welt kommen.

Getty Images Natalie Imbruglia, Schauspielerin

Getty Images Natalie Imbruglia, Musikerin

Getty Images Natalie Imbruglia, Musikerin

