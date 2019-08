Diese Nachricht schockiert die Fans von Berlin - Tag & Nacht: Die beiden Darstellerinnen Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth (22), die privat ein Liebespaar waren, haben sich überraschend getrennt. Das verrät Nathalie nun ihren Fans via Social Media. Saskia sei es gewesen, die den Schlussstrich gezogen hat. Viele Follower wollen nun den Grund für das Liebes-Aus wissen. Hat die 31-Jährige etwa schon eine neue Partnerin?

Das deutet Nathalie zumindest in ihrer Instagram-Story an. "Ich konnte nicht glauben, dass sie mich wirklich geliebt hat. Aber das ist ihre Entscheidung, das ist ihre Sache, mit ihrer neuen Frau oder nicht neuen Frau", offenbart die Schauspielerin. "Mir war's nicht bewusst, dass sie vorher unglücklich mit mir war, ich glaube, euch auch nicht. Aber wenn sie jetzt endlich ihr Glück gefunden hat und endlich glücklich sein wird, dann gönne ich ihr das natürlich von Herzen." Saskia selbst hat sich bis dato noch nicht dazu geäußert. Auch nach Promiflash-Anfrage hüllt sich ihr Management in Schweigen.

Saskia verbrachte neulich Zeit mit Jessica Paszka (29) auf einem Influencer-Trip in Los Angeles. Auf ihren Social-Media-Profilen sah man sofort – die zwei haben richtig viel Spaß miteinander. Von Trennungs-Trauer fehlte jede Spur.

Instagram / nathalie_bw Trennung bei Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks 2019 in Barcelona

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks und Jessica Paszka

