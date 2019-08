Schon seit ein paar Tagen liegt das Gerücht in der Luft: Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth (22) sollen getrennt sein. Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerinnen zeigen sich nicht mehr zusammen in den sozialen Netzwerken und vor allem um Nathalie ist es ruhiger geworden. Jetzt liefert die brünette Beauty endlich eine Erklärung – und demnach ist es jetzt traurige Gewissheit: Die beiden Mädels sind wirklich nicht mehr zusammen.

In ihrer Instagram-Story schildert Nathalie ihren Fans, wie die Trennung abgelaufen ist. "Mir war es nicht bewusst, dass sie vorher unglücklich mit mir war", erklärt die TV-Darstellerin. Sie sei von dem Liebes-Aus völlig überrumpelt worden und habe es nicht kommen sehen. Offenbar war also Saskia diejenige, die den Schlussstrich zog. Nathalie will nach einer anfänglichen Trauerphase nun wieder ihr Leben ordnen: "Ich werde jetzt gucken, wie ich weitermache und ich werde weitermachen." Die beiden standen eigentlich kurz davor zusammenzuziehen. Jetzt ist Nathalie zusätzlich noch auf Wohnungssuche.

Saskia selbst hat sich bis dato noch nicht zu der Trennung geäußert. Auf Promiflash-Anfrage ließ ihr Management lediglich verlauten, dass die Privatsphäre der Schauspielerin bewahrt werden solle.

Instagram / nathalie_bw Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerinnen

Anzeige

Bieber, Tamara Saskia Beecks bei der Glow 2018

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de