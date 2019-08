Weil sich Benjamin Boyce (50) bei einem Spiel im Sommerhaus der Stars keine Songzeile gemerkt und aufgegeben hatte, weinte Kate Merlan vor Enttäuschung bittere Tränen. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb bei dem Paar der Haussegen derzeit schief hängt. Kate hat im TV-Domizil verraten, sich sehnlichst ein Kind von Benjamin zu wünschen – ein Wunsch, den der Sänger ihr nicht erfüllen will. Bringt ihr Traum von einem gemeinsamen Baby die beiden endgültig auseinander?

Im Gespräch mit ihren Mitbewohnerinnen Elena Miras (27) und Jasmin Jenewein sagte die 32-Jährige: "Ich will halt unbedingt eins haben und er nicht und das ist für mich voll das Problem." Benjamin hat bereits ein Kind, das er allerdings nie sieht. Ein Grund für den Caught in the Act-Star, mit weiterer Nachwuchsplanung vorsichtig zu sein: "Irgendwann fühlst du dich so, dass du nur da bist, um Unterhalt zu zahlen. Das finde ich total unfair und deswegen brauche ich viel Sicherheit, bevor ich so was machen kann." Für Kate ist diese Aussage ein Schlag ins Gesicht, sie stellt sogar die Beziehung infrage: "Das ist das Einzige, wo ich mir echt Gedanken mache, ob das funktioniert in Zukunft, wenn das so weitergeht. Denn für einen Mann auf ein Kind verzichten, das werde ich nicht."

Ob eine Trennung damit unausweichlich ist? Konkurrentin Yeliz Koc (25) hat eine ganz klare Meinung: "Kate ist halt noch jung, wünscht sich unbedingt Kinder, Benjamin möchte das nicht, meiner Meinung nach hat diese Beziehung keinen Sinn."

TVNOW Kate Merlan und Benjamin Boyce

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Benjamin Boyce

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

